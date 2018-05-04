Украинские паракаратисты завоевали 21 награду на крупнейшем международном турнире

В активе украинской сборной, за которую выступали 11 атлетов, 5 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых

На прошедшем в Будапеште международном турнире среди спортсменов с инвалидностью I-Karate Global International Cup 2018 спортсмены Украинской федерации каратэ (УФК) выиграли 21 медаль.

В активе украинской сборной, за которую выступали 11 атлетов, 5 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых – в разных категориях по разным нозологиям, сообщает пресс-служба УФК.

Турнир в Будапеште, организованный Инклюзивной Федерацией Каратэ (IKF), стал самым представительным турниром паракаратистов. В нем приняли участие 250 спортсменов из 14 стран с четырех континентов. Представители разных федераций, стилей и клубов впервые объединились в таком масштабе.

Победителями турнира стали: Чоповская Виталина, Ткаченко София, Дикий Максим, Стегний Каролина, Ревякина София, Майдуб Сергей, Ярмолинская Божена, Зелинский Даниил.

Радость победы со спортсменами разделили тренеры: Александр Краковяк, Вадим Коломиец, Олег Шухман, Алексей Минаев.

Блестящий результат стал итогом многолетней системной работы Комитета спорта инвалидов, который сегодня возглавляет Татьяна Ушакова, президент клуба «Арей» (Львов).

Спортсмены, успешно выступившие в Будапеште, будут иметь больше шансов для попадания на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Мадриде.

Напомним, что именно украинской паракаратистке Ульяне Смирновой удалось стать первой в истории чемпионкой мира – в 2014году в Бремене (Германия), в категории «ката на колясках». Два года спустя в Линце (Австрия) чемпионкой мира в этой категории стала Карина Айрапетян.