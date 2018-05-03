Дзюдоистка Каланина признана лучшей спортсменкой апреля в Украине

Для спортсменки это первая высокая награда от Национального олимпийского комитета Украины.

Бронзовая призер чемпионата Европы по дзюдо Елизавета Каланина признана Национальным олимпийским комитетом Украины лучшей спортсменкой страны в апреле.

Ее личный наставник Василий Волошин назван лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба НОК.

Такое решение было принято Экспертной комиссией НОК по определению лучшего спортсмена и тренера месяца по итогам детального анализа результатов участия украинских атлетов на международных соревнованиях и после консультаций с Федерацией дзюдо Украины и тренерским штабом сборной.

Елизавета Каланина завоевала первую в своей карьере награду чемпионата Старого Света, победив на пути к европейской медали призера континентального первенства прошлого года Ирину Киндзерскую. Сейчас Елизавета Каланина занимает в мировом рейтинге 11-е место. Ранее в этом году она выиграла турнир серии «Гран-при» в Марокко.

Напомним, что на чемпионате Европы по дзюдо сборная Украины завоевала две бронзовые награды. Их обладательницами стали Марина Черняк (48 кг) и Елизавета Каланина (+78кг).

Для Елизаветы Каланиной это первая высокая награда от Национального олимпийского комитета Украины.