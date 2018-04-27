Свитолина в трех сетах уступила Гарсии в четвертьфинале Штутгарта

Матч продолжался два с половиной часа.

Украинка Элина Свитолина проиграла четвертьфинальный поединок престижного теннисного турнира WTA в Штутгарте, который проводится на грунтовых кортах.

В драматичном трехсетовом противостоянии украинка уступила одной из самых неудобных соперниц - француженке Каролин Гарсии.

Поединок завершился со счетом 6:7, 6:4, 6:2 в пользу Гарсии и продолжался два с половиной часа.

Украинка и француженка до этого провели между собой три встречи, Элина выиграла всего одну, однако на грунте теннисистки ранее не пересекались. По мнению букмекеров, Элина являлась фаворитом. Тем не менее, Гарсия сумела повести матч по своему сценарию.

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Первый сет оказался за Свитолиной - его украинка выиграла на тай-брейке. Апогеем второй партии стал 10-й гейм на подаче Гарсии (при счете 5:4 в ее пользу). Гейм продолжался 13 с половиной минут, при этом украинка не использовала 6 брейк-пойнтов. С третьей попытки француженка сумела закрыть партию - 6:4.

В третьем сете упорной борьбы не вышло - уверенная победа Гарсии 6:2.

Француженка показала отличную игру на брейк-пойнтах, реализовав 6 попыток из 7-ми. У Свитолиной, наоборот, катастрофический показатель - всего 3 выигранных попытки из 15-ти.

Напомним, в предыдущем круге Гарсия обыграла еще одну украинку - 15-летнюю Марту Костюк также в трех сетах.