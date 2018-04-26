ФСО «Динамо» определило пятерку лучших спортсменов по зимним видам спорта по итогам сезона 2017-2018 гг.
Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины определило пятерку лучших спортсменов по зимним видам спорта по итогам главных соревнований 2017-2018 гг.
Об этом сообщает пресс-служба общества.
В почетный список вошли:
Юлия Журавок, представительница Сумской областной организации общества, ДСУНС, мастер спорта Украины международного класса по биатлону, чемпионка Европы, бронзовый призер летнего чемпионата мира сезона 2017-2018 годов,
Анна Кривонос, представитель Сумской областной организации, НГУ, мастер спорта Украины по биатлону, двукратная серебряная призерка чемпионатов мира среди юниоров сезона 2017-2018 годов,
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Анастасия Меркушина, представительница Тернопольской областной организации, ГПСУ, заслуженный мастер спорта Украины по биатлону, участница ХХІІ зимних Олимпийских игр (эстафета 4х6 км - 11 место), этапов Кубка мира сезона 2017-2018 годов,
Дмитрий Пидручный, представитель Тернопольской областной организации, НГУ, мастер спорта Украины международного класса по биатлону, чемпион Европы, участник ХХІІІ зимних Олимпийских игр (смешанная эстафета 2х6 км+2х7,5 км – 7 место, эстафета 4х7,5 км - 9 место), этапов Кубка мира сезона 2017-2018 годов,
Вита Семеренко, представительница Сумской областной организации, СБУ, заслуженный мастер спорта Украины по биатлону, участница ХХІІ зимних Олимпийских игр (эстафета 4х6 км - 11 место), этапов Кубка мира сезона 2017-2018 годов.
Отметим, что все пять спортсменов представляют ведущий в Украине зимний вид спорта биатлон.