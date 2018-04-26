На церемонии "Звезды спортивного года" назвали лучшего спортсмена и лучшую спортсменку Украины

Состоялось вручение наград атлетам - представителям неолимпийских видов спорта.

В Киеве прошла торжественная церемония "Звезды спортивного года" - чествование лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта по итогам 2017 года, проведение которой инициировал Спортивный комитет Украины.

Победители определялись в номинациях "Дебют года", "Социальная инициатива", "Организатор года", "Тренер года", "Команда года", "Спортсмен года" и "Спортсменка года".

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Лучшим атлетом 2017 года по неолимпийским видам спорта признан Богдан Мочульский - представитель Волыни, который сенсационно завоевал золотую награду в соревнованиях по джиу-джитсу на Всемирных играх 2017 года во Вроцлаве.

Лучшей спортсменкой специальное спортивное жюри выбрало представительницу пауэрлифтинга Ларису Соловьеву. В прошлом году она достигла выдающегося результата - стала 4-кратной чемпионкой Всемирных игр, победив на четырех разных главных стартах по неолимпийским видам спорта (2005, 2009, 2013, 2017). Награду легендарной спортсменке вручил мэр Киева Виталий Кличко, а вместе с ней - сертификат на новую квартиру в столице.

В номинации "Лучшая команда года" победил дуэт Наталья Москвина и Светлана Малькова, которые завоевали золото Всемирных игр-2017 в прыжках на батуте.

Лучшим тренером года был признан Павел Евтушенко, наставник сборной Украины по таиландскому боксу, спортсмены которой завоевали на Играх во Вроцлаве 3 золота и 1 серебро.

Награду в номинации "Организатор года" заслужила Ассоциация футзала Украины.

Премию за "Дебют года" получила 9-летняя чемпионка мира по вейкбордингу Александра Самойленко.

В номинации "Лучшая социальная инициатива года" был отмечен проект адаптации ветеранов АТО через спорт в городе Краматорск под руководством выдающегося пауэрлифтера Алексея Бычкова.

Гостей церемонии ожидало немало интересных сюрпризов, один из которых - видео с лучшими моментами выступлений наших спортсменов на Всемирных играх-2017.

Спортивных личностей приветствовали мэр Киева Виталий Кличко, президент НОК Украины Сергей Бубка, министр спорта Игорь Жданов, президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк, глава Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, известные спортсмены, тренеры.