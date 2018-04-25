Обнародован состав мужской сборной Украины по биатлону на сезон 2018/19

13:37, 25 апреля 2018
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Мужская сборная Украины по биатлону / Xsport

Тренерский совет Федерации биатлона Украины на собрании 20 апреля утвердил окончательную заявку мужской сборной на следующий сезон. Более подробную информацию предоставил президент ФБУ Владимир Брынзак, сообщает SportArena.

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«Мы планируем 10 человек, они уже определены. Это та пятерка, которая выступала в предыдущем сезоне – Пидручный, Прима, Семенов, Ткаленко и Тищенко, а также молодые – Труш, Дудченко, Доценко, Лесюк и Цымбал», — цитирует Брынзака издание biathlon.com.ua.

Полный состав мужской сборной Украины на сезон 2018/2019:

Биатлонисты: Пидручный Дмитрий, Прима Артем, Семенов Сергей, Тищенко Артем, Ткаленко Руслан, Доценко Андрей, Дудченко Антон, Труш Виталий, Лесюк Тарас, Цимбал Богдан.

Тренерский штаб: Санитра Юрай — главный тренер, Кравченко Алексей, Ященко Игорь — асистенты.

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Теги: #состав сборной Украины Кубок мира биатлон