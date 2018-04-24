Женская сборная Украины по теннису опустилась на 5 мест в рейтинге Кубка Федерации

11:13, 24 апреля 2018
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Сборная Украины сыграет в матче с Канадой без своего лидера / btu.org.ua

Команда находится на 20-м месте с 2522,5 очка в активе, сообщает официальный сайт турнира

Украинки пропустили вперед команды Парагвая, Канады, Латвии, Японии и Великобритании. 

Это произошло после поражения в минувшие выходные в матче плей-офф II Мировой группы от сборной Канады со счетом 2:3.

Рейтинг, как и прежде, вогзлавляют команды Чехии и США. Любопытно, что именно эти две команды сыграют в финале турнира-2018. Также в Топ-10 входят команды Беларуси, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Австралии и Нидерландов.

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Теги: #теннис Кубок Федерации#Канада - Украина Кубок Федерации