Женская сборная Украины по теннису опустилась на 5 мест в рейтинге Кубка Федерации

Наша команда после очередной игровой недели оказалась на 20-м месте.

Женская сборная Украины опустилась на 5 строчек в обновленном рейтинге Кубка Федерации.

Команда находится на 20-м месте с 2522,5 очка в активе, сообщает официальный сайт турнира.

Украинки пропустили вперед команды Парагвая, Канады, Латвии, Японии и Великобритании.

Это произошло после поражения в минувшие выходные в матче плей-офф II Мировой группы от сборной Канады со счетом 2:3.

Рейтинг, как и прежде, вогзлавляют команды Чехии и США. Любопытно, что именно эти две команды сыграют в финале турнира-2018. Также в Топ-10 входят команды Беларуси, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Австралии и Нидерландов.