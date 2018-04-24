Женская сборная Украины по теннису опустилась на 5 мест в рейтинге Кубка Федерации
11:13, 24 апреля 2018Другое
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Наша команда после очередной игровой недели оказалась на 20-м месте.
Сборная Украины проиграла Канаде и потеряла позиции в рейтинге / btu.org.ua
Женская сборная Украины опустилась на 5 строчек в обновленном рейтинге Кубка Федерации.
Команда находится на 20-м месте с 2522,5 очка в активе, сообщает официальный сайт турнира.
Украинки пропустили вперед команды Парагвая, Канады, Латвии, Японии и Великобритании.
Это произошло после поражения в минувшие выходные в матче плей-офф II Мировой группы от сборной Канады со счетом 2:3.
Рейтинг, как и прежде, вогзлавляют команды Чехии и США. Любопытно, что именно эти две команды сыграют в финале турнира-2018. Также в Топ-10 входят команды Беларуси, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Австралии и Нидерландов.
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