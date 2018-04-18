В финале мужской волейбольной Суперлиги сыграют харьковский "Локомотив" и львовские "Кажаны"

Серия за золото национального чемпионата продлится до трех побед одной из команд.

В финальной серии мужской волейбольной Суперлиги сойдутся две сильнейшие команды страны — харьковский "Локомотив" и львовские "Кажаны".

Последние два года эти два клуба с огромным отрывом превосходят соперников в чемпионате Украины. В прошлом сезоне "Кажаны" выиграли Кубок Украины и Суперкубок, но золото национального первенства осталось за "Локомотивом". В нынешнем сезон команда из Львова вновь победила в Кубке, но вот Суперкубок остался за харьковчанами, сообщает SportArena.

В регулярном первенстве "Локомотив" занял первое место, "Кажаны" — второе, из-за чего у действующих чемпионов будет преимущество своей площадки. Финальная серия плей-офф будет длится до трех побед: первые два матча пройдут в Харькове, третий матч — во Львове. Если понадобится, четвертая игра будет сыграна во Львове, а пятая — в Харькове.

На пути к финалу обе команды спокойно разобрались с соперниками в четвертьфинале (по 2:0) и в полуфинале (по 3:0).

Расписание финальной серии

18 апреля, среда, 18:00. Харьков, ДС Локомотив. Первый матч

19 апреля, четверг, 18:00. Харьков, ДС Локомотив. Второй матч

24 апреля, вторник, ??:??. Львов, ДС Галичина. Третий матч

25 апреля, среда, ??:??. Львов, ДС Галичина. Четвертый матч (если понадобится)

29 апреля, воскресенье, ??:??. Харьков, ДС Локомотив. Пятый матч (если понадобится)