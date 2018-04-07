Канадка Бушар сыграет в матче Кубка Федерации против сборной Украины
13:39, 07 апреля 2018Другое
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Определился состав канадской команды на ближайший матч.
Сборная Украины сыграет с Канадой в матче Кубка Федерации / tenniscanada.com
Федерация тенниса Канады обнародовала состав женской национальной сборной на матч Кубка Федерации против команды Украины.
Состав команды возглавит Эжени Бушар, сообщается на официальном сайте федерации.
Кроме сильнейшей теннисистки страны в состав команды вошли Франсуаза Абанда, Бьянка Андрееска и Габриэла Дабровски.
Капитаном команды является Сильвен Брюно.
24-летняя Эжени Бушар на данный момент занимает 111-е место в мировом рейтинге WTA.
Состав сборной Украины на матч с Канадой будет объявлен на следующей неделе/
Игра плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации Канада — Украина пройдет 21-22 апреля в Монреале. Проиравая команда выбывает из второго по значимости дивизиона сревнований в низшую третью группу.
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