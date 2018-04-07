Канадка Бушар сыграет в матче Кубка Федерации против сборной Украины

13:39, 07 апреля 2018
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Сборная Украины сыграет с Канадой в матче Кубка Федерации / tenniscanada.com

Состав команды возглавит Эжени Бушар, сообщается на официальном сайте федерации

Кроме сильнейшей теннисистки страны в состав команды вошли Франсуаза Абанда, Бьянка Андрееска и Габриэла Дабровски.

Капитаном команды является Сильвен Брюно.

24-летняя Эжени Бушар на данный момент занимает 111-е место в мировом рейтинге WTA.

Состав сборной Украины на матч с Канадой будет объявлен на следующей неделе/

Игра плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации Канада — Украина пройдет 21-22 апреля в Монреале. Проиравая команда выбывает из второго по значимости дивизиона сревнований в низшую третью группу. 

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Теги: #сборная Украины#теннис Кубок Федерации