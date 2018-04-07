Канадка Бушар сыграет в матче Кубка Федерации против сборной Украины

Определился состав канадской команды на ближайший матч.

Федерация тенниса Канады обнародовала состав женской национальной сборной на матч Кубка Федерации против команды Украины.

Состав команды возглавит Эжени Бушар, сообщается на официальном сайте федерации.

Кроме сильнейшей теннисистки страны в состав команды вошли Франсуаза Абанда, Бьянка Андрееска и Габриэла Дабровски.

Капитаном команды является Сильвен Брюно.

24-летняя Эжени Бушар на данный момент занимает 111-е место в мировом рейтинге WTA.

Состав сборной Украины на матч с Канадой будет объявлен на следующей неделе/

Игра плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации Канада — Украина пройдет 21-22 апреля в Монреале. Проиравая команда выбывает из второго по значимости дивизиона сревнований в низшую третью группу.