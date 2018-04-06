Боец UFC МакГрегор сегодня предстанет перед судом

17:02, 06 апреля 2018
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Конор Макгрегор / bloodyelbow.com

Накануне в Нью-Йорке Макгрегор вместе со своим другом Сианом Клоули напал на автобус, в котором ехали участники турнира UFC223 во главе с потенциальным соперником ирландца Хабибом Нурмагомедовым.

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Макгрегор бросил в автобус тачку и железное ограждение, разбил стекло салона, после чего скрылся с места происшествия. Однако позже ирландец вместе с Клоули явился в полицейский участок с повинной, после чего их взяли под стражу.

МакГрегору предъявили обвинения по трем пунктам о нападении и в умышленном причинении вреда. 

Конор МакГрегор не выступал в UFC с ноября 2016 года. В прошлом году ирландец провел боксерский поединок против американца Флойда Мейвезера.

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Теги: #Макгрегор криминальные разборки