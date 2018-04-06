Боец UFC МакГрегор сегодня предстанет перед судом

Накануне спортсмен разбил автобус с участниками турнира UFC в Нью-Йорке.

Предварительное слушание по делу известного бойца UFC Конора МакГрегора должно состояться сегодня в Нью-Йорке, сообщается на сайте MMA Fighting.

Накануне в Нью-Йорке Макгрегор вместе со своим другом Сианом Клоули напал на автобус, в котором ехали участники турнира UFC223 во главе с потенциальным соперником ирландца Хабибом Нурмагомедовым.

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Макгрегор бросил в автобус тачку и железное ограждение, разбил стекло салона, после чего скрылся с места происшествия. Однако позже ирландец вместе с Клоули явился в полицейский участок с повинной, после чего их взяли под стражу.

МакГрегору предъявили обвинения по трем пунктам о нападении и в умышленном причинении вреда.

Конор МакГрегор не выступал в UFC с ноября 2016 года. В прошлом году ирландец провел боксерский поединок против американца Флойда Мейвезера.