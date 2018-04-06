Киберспорт — это международная индустрия, в которой сейчас уже 240 миллионов игроков и почти 80 миллионов человек, которые наблюдают за развитием этого вида спорта.

В Украине появилась Федерация киберспорта, которая была презентована накануне в Днепре.

О том, как в Украине будет развиваться киберспорт рассказали председатель Федерации киберспорта Украины Артур Ермолаев, заместитель председателя Федерации киберспорта Антон Маркелов и член правления Федерации киберспорту Максим Беднарський.

Как рассказал Артур Ермолаев, Федерация киберспорта — всеукраинская организация, созданная с целью поддержки индустрии киберспорта в Украине и тех, кто хочет реализовать себя в этой сфере.

«Украинские киберспортсмены занимают первые места в международных рейтингах и турнирах. 6 раз украинцы становились лучшими в мире. Но сейчас нет никакой поддержки тех, кто хочет начать свой путь в этом виде спорта. Создавая нашу Федерацию, мы хотим помочь уже существующим игрокам и новичкам подняться до международного уровня », — говорит президент Федерации киберспорта Украины Артур Ермолаев.

Заместитель председателя Федерации киберспорта Антон Маркелов рассказал о целях, которые ставят перед собой создатели Федерации:

«У нас три основных цели. Первая —создание полноценной инфраструктуры на всей территории Украины, куда будет входить собственный интернет-ресурс, со своей социальной сетью, рейтингами игроков и команд и так далее, и создание представительств Федерации в каждом регионе страны. Вторая — проведение ежегодных всеукраинских лиг. И третья — создание академии и школы для будущих профессионалов ».

В планах Федерации также создание трех всеукраинских лиг — студенческой, учащейся и полупрофессиональной. Первым шагом на пути к этому будет Первый Открытый кубок Днепра по киберспорту, который вскоре будет анонсировано.

Открытый кубок Днепра полностью пройдет в Интернете. В турнире смогут принять участие все желающие, независимо от возраста и региона. Кубок будет проходить онлайн по двум дисциплинам — Counter-Strike и Dota2, а его призовой фонд уже составляет более 100 тысяч гривен.

А уже летом пройдет турнир с финалами на Windigo Arena, которая расположится в ТЦ «Мост-Сити» на третьем этаже и откроется в конце лета. Площадь арены достигнет 1100 квадратных метров. Там разместятся лаунж-зона, небольшой бар, сцена и зал на 80 посадочных мест и многое другое.

Компания Windigo Gaming, как рассказал Максим Беднарский, стала партнером Федерации киберспорта для того, чтобы последняя смогла проводить в будущем финалы всех турниров на арене. Организаторы закупят туда 200 компьютеров, чтобы проводить соревнования и мероприятия.

В Днепропетровской области нет аналогов такого места, поэтому члены Федерации хотят начать развитие именно с Днепра и надеются, что это движение охватит всю страну и позволит всем любителям, которые действительно хотят развиваться в киберспорте, стать профессионалами.

В этом году любителей киберспорта ждет огромное количество событий, которые в планах у Федерации киберспорта Украины. Следить за этим всем можно на официальном сайте и в социальных сетях.