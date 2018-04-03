Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины в Македонию

Турнир перенесен в связи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех, без исключения стран.

Ассоциация спортивной борьбы Украина заявила об отказе страны от проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе, который должен был состояться в Киеве в конце апреля.

Соревнования отменены в связи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран–членов Международного Олимпийского Комитета, сообщается на сайте АСБУ.

"Запланированный к проведению в г. Киеве 21 – 29 апреля текущего года чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, решением Международной федерации борьбы «Объединенный мир борьбы» (UWW) по согласованию с МОК, перенесен в г. Скопье (Македония). Турнир состоится ориентировочно в сроки 14 – 20 мая 2018 года", - говорится в заявлении.

Вероятнее всего, речь идет о команде России, которая может быть недопущена полным составом на ЧЕ в Киев, если кто-то из членов команды в свое время побывал в аннексированном Крыму (после 2014 года).