"Король биатлона" Бьорндален объявил об окончании карьеры

Легендарный норвежец является участником шести Олимпиад.

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален подтвердил, что принял решение завершить карьеру.

«Я бы охотно выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон», – сказал Бьорндален во время пресс-конференции, сообщает норвежское издание NRK.

По словам спортсмена, в период летней подготовки у него было два приступа мерцательной аритмии, еще один был в начале сезона-2017/18. Проблемы возникали не во время тренировок, поэтому норвежский спортсмен не сомневался в том, что может продолжать готовиться к гонкам.

Бьорндален выиграл восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах, а также четыре серебряных и одну бронзовую. Всего он участвовал на шести Олимпиадах (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014). На Игры-2018 он поехал в качестве одного из тренеров сборной Беларуси.