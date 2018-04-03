"Король биатлона" Бьорндален объявил об окончании карьеры

12:34, 03 апреля 2018
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Уле Эйнар Бьорндален / ndla.no

«Я бы охотно выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон», – сказал Бьорндален во время пресс-конференции, сообщает норвежское издание NRK.

По словам спортсмена, в период летней подготовки у него было два приступа мерцательной аритмии, еще один был в начале сезона-2017/18. Проблемы возникали не во время тренировок, поэтому норвежский спортсмен не сомневался в том, что может продолжать готовиться к гонкам.

Бьорндален выиграл восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах, а также четыре серебряных и одну бронзовую. Всего он участвовал на шести Олимпиадах (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014). На Игры-2018 он поехал в качестве одного из тренеров сборной Беларуси

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Теги: #Уле Эйнар Бьорндален