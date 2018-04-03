"Король биатлона" Бьорндален объявил об окончании карьеры
12:34, 03 апреля 2018Другое
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Легендарный норвежец является участником шести Олимпиад.
Уле Эйнар Бьорндален / ndla.no
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален подтвердил, что принял решение завершить карьеру.
«Я бы охотно выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон», – сказал Бьорндален во время пресс-конференции, сообщает норвежское издание NRK.
По словам спортсмена, в период летней подготовки у него было два приступа мерцательной аритмии, еще один был в начале сезона-2017/18. Проблемы возникали не во время тренировок, поэтому норвежский спортсмен не сомневался в том, что может продолжать готовиться к гонкам.
Бьорндален выиграл восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах, а также четыре серебряных и одну бронзовую. Всего он участвовал на шести Олимпиадах (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014). На Игры-2018 он поехал в качестве одного из тренеров сборной Беларуси.
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