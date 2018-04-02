Гимнаст Радивилов стал лучшим спортсменом марта в Украине
14:32, 02 апреля 2018Другое
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Его наставник Вячеслав Лаврухин стал лучшим тренером месяца.
Игорь Радивилов / НОК Украины
Спортивного гимнаста Игоря Радивилова признали лучшим спортсменом марта в Украине. Его личный наставник Вячеслав Лаврухин удостоен награды лучшему тренеру первого месяца весны.
Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпийских игр Лондона-2012 Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на соревнованиях Кубка мира в Дохе (Катар), где он завоевал две медали наивысшего достоинства. Украинец праздновал победу в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке.
Кроме этого, по итогам серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике 2016-2018 годов Игорь Радивилов одержал победу в общем зачете в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке.
Игорь Радивилов в третий раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Ранее эту награду гимнаст получал за октябрь и ноябрь 2017 года.
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