Гимнаст Радивилов стал лучшим спортсменом марта в Украине

Его наставник Вячеслав Лаврухин стал лучшим тренером месяца.

Спортивного гимнаста Игоря Радивилова признали лучшим спортсменом марта в Украине. Его личный наставник Вячеслав Лаврухин удостоен награды лучшему тренеру первого месяца весны.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпийских игр Лондона-2012 Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на соревнованиях Кубка мира в Дохе (Катар), где он завоевал две медали наивысшего достоинства. Украинец праздновал победу в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке.

Кроме этого, по итогам серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике 2016-2018 годов Игорь Радивилов одержал победу в общем зачете в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке.

Игорь Радивилов в третий раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Ранее эту награду гимнаст получал за октябрь и ноябрь 2017 года.