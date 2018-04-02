Украинка Никольченко завоевала серебро на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии

15-летняя гимнастка заняла второе место в упражнениях с булавами.

В Софии завершился финал Кубка мира по гимнастике. Серебряную медаль украинской сборной принесла 15-летняя гимнастка Влада Никольченко.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Влада Никольченко заняла второе место в упражнениях с булавами.

Дебютантка этапов Кубка мира, Никольченко накануне показала в многоборье итоговое 7 место, а также квалифицировалась в финалы с булавами и лентой. В финале с обручем она осталась второй запасной.

Другая участница финала — Алена Дьяченко заняла 8 место с оценкой 14,100.

В групповых упражнениях наша сборная достойно выступила в финалах, но дважды осталась в шаге от пьедестала.