Украинка Никольченко завоевала серебро на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии
11:46, 02 апреля 2018Другое
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15-летняя гимнастка заняла второе место в упражнениях с булавами.
Влада Никольченко / ukraine-rg.com.ua
В Софии завершился финал Кубка мира по гимнастике. Серебряную медаль украинской сборной принесла 15-летняя гимнастка Влада Никольченко.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.
Влада Никольченко заняла второе место в упражнениях с булавами.
Дебютантка этапов Кубка мира, Никольченко накануне показала в многоборье итоговое 7 место, а также квалифицировалась в финалы с булавами и лентой. В финале с обручем она осталась второй запасной.
Другая участница финала — Алена Дьяченко заняла 8 место с оценкой 14,100.
В групповых упражнениях наша сборная достойно выступила в финалах, но дважды осталась в шаге от пьедестала.
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