Украинка Харлан завоевала золото на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле
14:15, 01 апреля 2018Другое
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В финале олимпийская чемпионка Игр в Лондоне обыграла Анну Мартон из Венгрии.
Ольга Харлан / FIE
Украинка Ольга Харлан завоевала золотую награду на этапе Гран-при по фехтованию на сабле, который проходил в Сеуле.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В четвертьфинале украинская саблистка обыграла кореянку Чон со счетом 15:11, в полуфинале в очень напряженном противостоянии Ольга справилась с Бьянкой Паску из Румынии - 15:14.
А вот в финале Харлан легко и уверенно обыграла Анну Мартон из Венгрии - 15:7.
Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Харлан выиграла также этап Гран-при в Мексике.
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