Украинка Харлан завоевала золото на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле

14:15, 01 апреля 2018
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Ольга Харлан / FIE

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.  

В четвертьфинале украинская саблистка обыграла кореянку Чон со счетом 15:11, в полуфинале в очень напряженном противостоянии Ольга справилась с Бьянкой Паску из Румынии - 15:14. 

А вот в финале Харлан легко и уверенно обыграла Анну Мартон из Венгрии - 15:7.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Харлан выиграла также этап Гран-при в Мексике.  

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Теги: #Ольга Харлан