Украинка Харлан завоевала золото на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле

В финале олимпийская чемпионка Игр в Лондоне обыграла Анну Мартон из Венгрии.

Украинка Ольга Харлан завоевала золотую награду на этапе Гран-при по фехтованию на сабле, который проходил в Сеуле.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В четвертьфинале украинская саблистка обыграла кореянку Чон со счетом 15:11, в полуфинале в очень напряженном противостоянии Ольга справилась с Бьянкой Паску из Румынии - 15:14.

А вот в финале Харлан легко и уверенно обыграла Анну Мартон из Венгрии - 15:7.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Харлан выиграла также этап Гран-при в Мексике.