Женская сборная Украины по гандболу уступила Швейцарии в борьбе за путевку на Евро-2018

После двух неудач кряду украинки опустились на последнее место в группе.

В киевском Дворце спорта состоялся поединок женских сборных Украины и Швейцарии в рамках квалификации чемпионата Европы по гандболу.

Украинская команда уступила - 21:22 - и свела к минимуму собственные шансы на успех в отборочном турнире, сообщает официальный сайт соревнований.

Несмотря на бодрое начало со стороны хозяек площадки, во второй половине поединка "сине-желтые" потеряли преимущество. Вперед выходила то одна, то другая команда, а решающий гол швейцарки забили за 1 минуту 40 секунд до финальной сирены.

За 23 секунды до конца матча команда Бориса Чижова взяла тайм-аут, но тренерская установка - сыграть на форварда Юлию Снопову - себя не оправдала. Бросок Юлии оказался неточным.

Украинки уступили с разницей в один мяч. Напомним, 21 марта на площадке швейцарок сборная Украины также проиграла - 15:21.

В параллельном матче в группе 1, который состоялся сегодня, сборная Норвегии обыграла Хорватию - 32:24.

Вместо двух ожидаемых побед Украина дважды уступила Швейцарии, после чего оказалась на последнем месте в таблице после четырех туров. Учитывая положение дел, Украине теперь придется надеяться на победу над лидером группы Норвегией, чтобы сохранить какие-то шансы на успех.

Турнирая таблица

1. Норвегия — 8

2. Швейцария -4

3. Хорватия — 2

4. УКРАИНА — 2