Женская сборная Украины по гандболу уступила Швейцарии в борьбе за путевку на Евро-2018

21:00, 25 марта 2018
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Сборная Украины уступила Швейцарии / fra2018.ehf-euro.com

Украинская команда уступила - 21:22 - и свела к минимуму собственные шансы на успех в отборочном турнире, сообщает официальный сайт соревнований. 

Несмотря на бодрое начало со стороны хозяек площадки, во второй половине поединка "сине-желтые" потеряли преимущество. Вперед выходила то одна, то другая команда, а решающий гол швейцарки забили за 1 минуту 40 секунд до финальной сирены. 

За 23 секунды до конца матча команда Бориса Чижова взяла тайм-аут, но тренерская установка - сыграть на форварда Юлию Снопову - себя не оправдала. Бросок Юлии оказался неточным. 

Украинки уступили с разницей в один мяч. Напомним, 21 марта на площадке швейцарок сборная Украины также проиграла - 15:21. 

В параллельном матче в группе 1, который состоялся сегодня, сборная Норвегии обыграла Хорватию - 32:24. 

Вместо двух ожидаемых побед Украина дважды уступила Швейцарии, после чего оказалась на последнем месте в таблице после четырех туров. Учитывая положение дел, Украине теперь придется надеяться на победу над лидером группы Норвегией, чтобы сохранить какие-то шансы на успех.

Турнирая таблица

1. Норвегия — 8

2. Швейцария  -4

3. Хорватия — 2

4. УКРАИНА — 2

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Теги: #женская сборная Украины по гандболу