Сборная Украины по гандболу уступила швейцаркам в отборочном матче Евро-2018
Женская сборная Украины по гандболу провела матч отборочного этапа чемпионата Европы, проиграв на выезде Швейцарии.
Поедтинок группы А квалификации завершился со счетом 21:15 в пльзу швейцарской команды, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра прошла в швейцарском Зиггентале. Если в обороне команда Бориса Чижова играла надежно, особенно в первом тайме, то атакующие действия получались крайне трудно. Украинки забросили лишь 7 голов в первом тайме и 8 - во втором. Самой результативной у гостей стала правая полусредняя Юлий Снопова - 5 голов.
В другом матче 3-го тура Хорватия дома уступила лидеру Норвегии 25:32 (10:18).
Отбор на чемпионат Европы-2018
Швейцария - Украина 21:15 (9:7)
Швейцария (голы): Вайгельт 6, Ходель 5, Гаутчи 4, Мюрер 3, Н. Фрей 1, Л. Фрей 1, Вик 1
Украина: Тимошенкова, Балог, Кребс; Снопова 5 голов, Борщенко 4, Смолинг 3, Глибко 2, Редька 1, Андрийчук, Лаюк, Воловник, Левченко, Горильская, Савчин, Стельмах.
Семиметровые: 5/4 - 3/2
Штрафные минуты: 6 - 10
За три тура до конца турнира Хорватия, Украина и Швейцария набрали по 2 очка, у Норвегии – 6. Чтобы сохранить реальные шансы на выход из группы, сборная Украины должна взять у Швейцарии реванш в домашнем матче. Поединок пройдет 25 марта в киевском Дворце спорта. Начало в 19.00. На чемпиона Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, а также одна команда, занявшая третье место с лучшими показателями.
Турнирная таблица после трех туров
1. Норвегия — 6 очка (разница мячей +37)
2. Хорватия — 2 (-7)
3. Швейцария — 0 (-15)
4. УКРАИНА — 2 (-15)