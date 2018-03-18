Мужская сборная Украины заняла 12-е место в эстафете в Холменколлене, победили норвежцы

17:10, 18 марта 2018
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Победа в эстафете досталась сборной Норвегии / The Associated Press

Уверенную победу одержала команда хозяев. Сборная Норвегии в составе Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо, Йоханнес Бо прошла эстафету за 1 час 13 минут 13,7 секунд.

Серебро у команды Австрии, бронза - у России.

Сборная Украины заняла 12-е место, отстав от лидера на 3 минуты 6 секунд. 

В составе украинской команды выступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков.

Отметим что этап Кубка мира в Холенколлене стал последним для сборной Украины, поскольку "сине-желтая" сборная отказалась от поездки в Тюмень (Россия). 

Команды Чехии, США и Канады также объявили бойкот и не поедут в Россию. 

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Теги: #Кубок мира по биатлону-2017/18