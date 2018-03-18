Мужская сборная Украины заняла 12-е место в эстафете в Холменколлене, победили норвежцы

Завершилась последняя гонка сезона для сборной Украины.

В норвежском Холменколлене завершилась эстафетная гонка среди мужчин на дистанции 4х7,5 км в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону. Эта гонка завершила программу этапа.

Уверенную победу одержала команда хозяев. Сборная Норвегии в составе Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо, Йоханнес Бо прошла эстафету за 1 час 13 минут 13,7 секунд.

Серебро у команды Австрии, бронза - у России.

Сборная Украины заняла 12-е место, отстав от лидера на 3 минуты 6 секунд.

В составе украинской команды выступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков.

Отметим что этап Кубка мира в Холенколлене стал последним для сборной Украины, поскольку "сине-желтая" сборная отказалась от поездки в Тюмень (Россия).

Команды Чехии, США и Канады также объявили бойкот и не поедут в Россию.