Мужская сборная Украины заняла 12-е место в эстафете в Холменколлене, победили норвежцы
17:10, 18 марта 2018Другое
92
Завершилась последняя гонка сезона для сборной Украины.
Победа в эстафете досталась сборной Норвегии / The Associated Press
В норвежском Холменколлене завершилась эстафетная гонка среди мужчин на дистанции 4х7,5 км в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону. Эта гонка завершила программу этапа.
Уверенную победу одержала команда хозяев. Сборная Норвегии в составе Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо, Йоханнес Бо прошла эстафету за 1 час 13 минут 13,7 секунд.
Серебро у команды Австрии, бронза - у России.
Сборная Украины заняла 12-е место, отстав от лидера на 3 минуты 6 секунд.
В составе украинской команды выступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков.
Отметим что этап Кубка мира в Холенколлене стал последним для сборной Украины, поскольку "сине-желтая" сборная отказалась от поездки в Тюмень (Россия).
Команды Чехии, США и Канады также объявили бойкот и не поедут в Россию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter