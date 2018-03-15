В спринте этапа Кубка мира по биатлону в Хомленколлене Пидручный стал лучшим среди украинцев - 21-м

Первое место было разыграно между двумя норвежцами - Л’Абе Лунном и Бо.

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) прошел мужской спринт, сообщает официальный сайт турнира.

Победу одержал норвежец Хенрик Л’Абе Лунн, второе место занял его соотечественник Йоханнес Бо, а замкнул тройку француз Мартен Фуркад. Стоит отметить, что Фуркад на первом круге сломал палку, а на последнем – упал на трассе, но все равно оказался в числе призеров гонки.

В составе мужской сборной Украины выступали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который допустил один промах на стрельбе стоя и финишировал 21-м.

Артем Прима чисто отстрелялся на первом рубеже лежа, но промахнулся на стрельбе стоя и пришел к финишу 33-м. Этот результат позволит ему вместе с Пидручным выступить в гонке преследования, которая пройдет послезавтра.

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Владимир Семаков допустил 2 промаха на стрельбе лежа и один на втором рубеже и закончил гонку 72-м.

Руслан Ткаленко дважды промахнулся на стрельбе лежа и финишировал 77-м.

Артем Тищенко чисто отстрелялся на первом рубеже лежа, но дважды промахнулся на стрельбе стоя и пришел 95-м.

1. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) – 26.10,3 (0 промахов)

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 6,1 секунды (1)

3. Мартен Фуркад (Франция) – 6,9 (0)

21. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.02,3 (1)...

33. Артем Прима (Украина) – 1.20,0 (1)...

72. Владимир Семаков (Украина) – 2.31,4 (3)...

77. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.37,9 (2)...

95. Артем Тищенко (Украина) – 4.19,7 (2)

Как сообщал УНИАН, сегодня украинка Юлия Джима выиграла бронзу в спринте Холменколлена.

Отметим, что это последний этап Кубка мира для сборных команд Украины, поскольку ранее было принято решение бойкотировать этап в Тюмени.