Семья украинского паралимпийского чемпиона не спала всю ночь ради того, чтобы увидеть триумф спортсмена (видео)

За Тараса Радя эмоционально переживали в Тернополе.

Слезы и радость победы - такие эмоции ночью бушевали в Тернополе, где живет семья биатлониста Тараса Радя, который завоевал золото Паралимпиады. Самый молодой участник украинской сборной выиграл гонку на 12,5 километра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает ТСН.

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