Семья украинского паралимпийского чемпиона не спала всю ночь ради того, чтобы увидеть триумф спортсмена (видео)
18:04, 13 марта 2018Другое
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За Тараса Радя эмоционально переживали в Тернополе.
Тарас Радь - самый молодой украинский чемпион Паралимпійских игр / REUTERS
Слезы и радость победы - такие эмоции ночью бушевали в Тернополе, где живет семья биатлониста Тараса Радя, который завоевал золото Паралимпиады.
Самый молодой участник украинской сборной выиграл гонку на 12,5 километра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает ТСН.
Родина Тараса Радя не спала всю ніч, аби вболівати за паралімпійського чемпіона
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