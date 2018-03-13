Семья украинского паралимпийского чемпиона не спала всю ночь ради того, чтобы увидеть триумф спортсмена (видео)

18:04, 13 марта 2018
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Тарас Радь - наймолодший український чемпіон Паралімпійських ігор / REUTERS

Самый молодой участник украинской сборной выиграл гонку на 12,5 километра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает ТСН.

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Новость в сюжете: Зимняя Паралимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан-2018#Паралимпийская сборная Украины