Швейцарец Колонья выиграл знаменитый лыжный марафон в Холменколлене

Победителя гонки на 50 км. определили фотофиниш.

В пригороде столицы Норвегии Осло Холменколлене состоялся знаменитый лыжный марафон, победителем которого на сей раз стал Дарио Колонья из Швейцарии.

Победителя гонки определили фотофиниш, сообщает официальный сайт соревнований.

Колонья преодолел дистанцию за 2 часа 01 минуту 48,1 секунды, одновременно с Мартином Йонсом Сундбю из Норвегии. Лишь фотофиниш определил преимущество швейцарца на несколько сантиметров на финишной черте.

Читайте такжеШвейцарец Колонья выиграл золото Олимпиады в лыжной гонке на 15 километров3-е место и бронза на счету Максима Вылегжанина из России, который поиграл дуэту лидеров на финише всего 1,1 секунды.

Таким образом, Сундбю не смог выиграть марафон в Холменколлене в третий раз подряд.

Соревнования традиционно проходят в рамках этапа Кубка мира по лыжному спорту.