Швейцарец Колонья выиграл знаменитый лыжный марафон в Холменколлене

17:59, 10 марта 2018
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Колонья выиграл лыжный марафон в Холменколлене / Reuters

Победителя гонки определили фотофиниш, сообщает официальный сайт соревнований

Колонья преодолел дистанцию за 2 часа 01 минуту 48,1 секунды, одновременно с Мартином Йонсом Сундбю из Норвегии. Лишь фотофиниш определил преимущество швейцарца на несколько сантиметров на финишной черте.

Читайте такжеШвейцарец Колонья выиграл золото Олимпиады в лыжной гонке на 15 километров3-е место и бронза на счету Максима Вылегжанина из России, который поиграл дуэту лидеров на финише всего 1,1 секунды.

Таким образом, Сундбю не смог выиграть марафон в Холменколлене в третий раз подряд.

Соревнования традиционно проходят в рамках этапа Кубка мира по лыжному спорту. 

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Теги: #Кубок мира#лыжные гонки