Украинка Костюк вышла в финал теннисного турнира в китайском Чжухае и сыграет с экс-украинкой Заневской

Наша спортсменка обыграла в полуфинале словачку Шмидлову.

В Чжухае (Китай) завершились полуфинальные матчи теннисного турнира серии ITF Womens Circuit, в одном из которых украинка Марта Костюк обыграла Анну-Каролину Шмидлову из Словакии.

Матч заверился со счетом 6:2, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра длилась 1 час 26 минут.

На протяжении матча украинка выполнила 1 эйс против 0 у соперницы и соверила 4 двойные ошибки, против двух - у соперницы. Вместе с тем, Костюк лучше реализовывала брейк-поинты, доведя в первом сете преимущество до 4:1, а затем и 6:2. А во второй партии Марта решила судьбу матча в концовке, при счете 4:4, когда выиграла два гейма подряд.

Читайте также15-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал турнира в китайском ЧжухаеВ финальном матче украинка сыграет с экс-украинкой Мариной Заневской, которая сейчас представляет Бельгию. В своем полуфинале Заневская обыграла Анну Калинскую из России со счетом 7:5,6:4.

Финал турнира в Чжухае состоится в воскресенье, 11 марта.