Паралимпиада-2018 побьет рекорд по количеству участников - 567 спортсменов из 49 стран
14:01, 09 марта 2018Другое
321 0
Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта.
В Пхенчхане выступят 567 спортсменов с ограниченными возможностями / paralympic.org
В Пхенчхане (Южная Корея) сегодня открываются зимниеПаралимпийские игры-2018, которые уже побили один рекорд.
На соревнованиях будут вести борьбу за медали сразу 567 спортсменов из 49 стран, а также паралимпийцев под нейтральным флагом, сообщили в Международном паралимпийском комитете.
Таким образом, нынешние соревнования побьют рекорд Нагано и Сочи (547) по количеству участников соревнований.
Читайте такжеВ Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада-2018«Это фантастическая новость для подъема зимнего паралимпийского спорта, рекордный уровень спортсменов и стран будут соревноваться на Паралимпийских зимних играх 2018 в Пхенчхан», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter