Паралимпиада-2018 побьет рекорд по количеству участников - 567 спортсменов из 49 стран

Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта.

В Пхенчхане (Южная Корея) сегодня открываются зимниеПаралимпийские игры-2018, которые уже побили один рекорд.

На соревнованиях будут вести борьбу за медали сразу 567 спортсменов из 49 стран, а также паралимпийцев под нейтральным флагом, сообщили в Международном паралимпийском комитете.

Таким образом, нынешние соревнования побьют рекорд Нагано и Сочи (547) по количеству участников соревнований.

Читайте такжеВ Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада-2018«Это фантастическая новость для подъема зимнего паралимпийского спорта, рекордный уровень спортсменов и стран будут соревноваться на Паралимпийских зимних играх 2018 в Пхенчхан», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.