Свитолина сохранила 4-е место в рейтинге WTA, Долгополов выбил из 50-ти сильнейших

Обнародованы новые рейтинги сильнейших теннисистов мира.

В понедельник Женская теннисная ассоциация (WTA) и мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обнародовали новые рейтинги.

Та, в женском рейтинге Элина Свитолина сохранила 4-е место, сообщает официальный сайт организации.

Она уступает Симоне Халеп из Румынии, Каролин Возняки из Дании и Грарбинье Мугурузе (Испания).

Читайте такжеСвитолина сыграет с одной из сестер Уильямс на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден"В свою очередь, Леся Цуренко, которая выиграла накануне турнир в Акапулько, сохранила 40-е место в рейтинге. У Екатерины Козловой по-прежнему 62-е место в рейтинге, а Екатерина Бондаренко переместилась с 84-го на 74-е место.

В мужском рейтинге АТР Александр Долгополов переместился с 48-го на 51-е место, а Сергей Стаховский остался на 118-й позиции.В свою очередь, Илья Марченко поднялся на одну позицию и занимает 243-е место.