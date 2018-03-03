Украинская теннисистка Костюк объявила бойкот турнирам в России из-за войны на Донбассе

13:24, 03 марта 2018
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Марта Костюк / sapronov-tennis.org

"Да, было предложение выступить на известных турнирах, но я отказалась. И пока на Востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России", - сказала Костюк в интервью изданию "Главком".

Напомним, Марта стала самой молодой участницей третьего круга турнира серии Большого шлема за последние 20 лет. В матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии-2018 Костюк уступила в дерби первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

В феврале Марта Костюк дебютировала в национальной сборной Украины, сыграв в матче Кубка Федерации против Австралии.

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Теги: #Марта Костюк бойкот России