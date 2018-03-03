Украинская теннисистка Костюк объявила бойкот турнирам в России из-за войны на Донбассе
13:24, 03 марта 2018Другое
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15-летняя украинка считает неуместным выступать в России, пока на востоке Украины идут боевые действия.
Марта Костюк / sapronov-tennis.org
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, ставшая главным прорывом Australian Open-2018, принципиально отказалась выступать на турнирах в России. Юная украинка объявила бойкот соревнованиям в Москве и Санкт-Петербурге из-за агрессии РФ на Донбассе.
"Да, было предложение выступить на известных турнирах, но я отказалась. И пока на Востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России", - сказала Костюк в интервью изданию "Главком".
Напомним, Марта стала самой молодой участницей третьего круга турнира серии Большого шлема за последние 20 лет. В матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии-2018 Костюк уступила в дерби первой ракетке Украины Элине Свитолиной.
В феврале Марта Костюк дебютировала в национальной сборной Украины, сыграв в матче Кубка Федерации против Австралии.
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