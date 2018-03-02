Свитолина сыграет с одной из сестер Уильямс на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден"

Ожидается участие в турнире новоиспеченной матери Серены Уильямс.

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с Винус Уильямс на выставочном турнире в Нью-Йорке.

5 марта в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden состоится выставочный турнир Tie Break Tens, по регламенту которого каждая встреча проходит в формате тай-брейка, а для победы нужно набрать 10 очков.

В турнире в Нью-Йорке примут участие 8 теннисисток, среди которых - украинка Элина Свитолина. Также ожидается участие новоиспеченной матери Серены Уильямс.

Читайте такжеСвитолина разбила россиянку и защитила титул чемпионки турнира в ДубаеНакануне состоялась жеребьевка 1/4 финала турнира:

Даниэла Хантухова (Словакия) — Коко Вандевей (США)

Винус Уильямс (США) — Элина Свитолина (УКРАИНА)

Серена Уильямс (США) — Марион Бартоли (Франция)

Сорана Кырстя (Румыния) — Чжан Шуай (Китай)

Ранее Свитолина и Уильямс-старшая уже встречались дважды. Счет личных встреч — 1:1. В 2015 году в Риме победила американка, а Элина взяла реванш в 2017 году в Торонто.