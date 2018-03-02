Украинка Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира WTA в Акапулько (видео)

В полуфинале Леся Цуренко встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии.

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила 14-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции и вышла в полуфинал турнира WTA турнира в Акапулько с призовым фондом $250 000.

Матч длился чуть более часа и завершился убедительной победой украинской теннисистки - 6:2, 6:2, сообщает Трибуна.

Отметим, что в прошлом году украинка обыграла Младенович в финале этого турнира.

Это второй полуфинал в сезоне на турнирах WTA для Цуренко. В январе она дошла до 1/2 финала турнира в Хобарте.

В полуфинальном матче в Акапулько украинка встретится с 26-й ракеткой мира австралийкой Дарьей Гавриловой.