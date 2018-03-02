Украинка Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира WTA в Акапулько (видео)
11:42, 02 марта 2018Другое
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В полуфинале Леся Цуренко встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии.
Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Акапулько / Большой Теннис Украины
Украинская теннисистка Леся Цуренко победила 14-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции и вышла в полуфинал турнира WTA турнира в Акапулько с призовым фондом $250 000.
Матч длился чуть более часа и завершился убедительной победой украинской теннисистки - 6:2, 6:2, сообщает Трибуна.
Отметим, что в прошлом году украинка обыграла Младенович в финале этого турнира.
Это второй полуфинал в сезоне на турнирах WTA для Цуренко. В январе она дошла до 1/2 финала турнира в Хобарте.
В полуфинальном матче в Акапулько украинка встретится с 26-й ракеткой мира австралийкой Дарьей Гавриловой.
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