Украинка Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира WTA в Акапулько (видео)

11:42, 02 марта 2018
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Цуренко вышла во второй круг Кубка Кремля / Большой Теннис Украины

Матч длился чуть более часа и завершился убедительной победой украинской теннисистки - 6:2, 6:2, сообщает Трибуна.

Отметим, что в прошлом году украинка обыграла Младенович в финале этого турнира.

Это второй полуфинал в сезоне на турнирах WTA для Цуренко. В январе она дошла до 1/2 финала турнира в Хобарте.

В полуфинальном матче в Акапулько украинка встретится с 26-й ракеткой мира австралийкой Дарьей Гавриловой.

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Теги: #Цуренко в Акапулько