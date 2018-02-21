До старта велогонки в Киеве осталось 100 дней

Race Horizon Park состоится 1-3 июня.

До старта самой престижной международной велогонки страны Race Horizon Park осталось ровно 100 дней, сообщается на официальном сайте соревнований.

«В этом году, в связи с переносом празднования Дня Киева из-за проведения в столице Финала Лиги чемпионов по футболу, соревнования состоятся 1-3 июня. В течение трех дней велогонщики со всего мира будут покорять столичные маршруты и областные трассы и как всегда станут спортивным украшением празднования дня города», — отмечает председатель оргкомитета Race Horizon Park Александр Башенко.

В целом пелотон велогонки традиционно составляет около 200 профессиональных спортсменов.

В этом году велогонка Race Horizon Park в международном статусе UCI 1.2 (Международный союз велосипедистов) пройдет в седьмой раз. Начинаясь в 2012 году с групповой однодневки на шоссе для мужчин, велогонка выросла до 5 отдельных рейтинговых соревнований, и теперь составляет: три отдельные групповые соревнования по шоссе для мужчин; одну групповую велогонку и одну велогонку на время для женщин.

Пока регистрация команд на велогонку в самом разгаре, а вот международные судьи, которые будут следить за организацией соревнований, уже известны. У мужчин комиссаром UCI стал судья из Греции Владимирос Петсас. Кстати, именно он был первым комиссаром Race Horizon Park в 2012 году. «Я имел честь стать первым комиссаром международной «версии» велогонки и помню теплый прием и гостеприимство организаторов. А также очень достойную организацию. У меня, кстати, есть украинские корни (мой дедушка закончил Харьковский университет), и я сам еще в 1997 году несколько дней во время обучения на комиссара UCI провел в Киеве, поэтому я чувствовал себя, словно в семейном кругу», — рассказывает он. Владимирос с нетерпением ждет возможности снова приехать в Украину: «Для меня это как вторая моя родная страна. Хочу снова насладиться видами Киева и фантастической организацией Race Horizon Park. Бесконечно благодарен Александру Башенко, что он имеет такую ​​страсть к реализации этих велогонок на самом высоком уровне». У женщин же комиссаром UCI cтал португальский судья Жозе Насцименто.

Как сообщал УНИАН, Race Horizon Park — международная велогонка на шоссе, категории 1.2, проходящей в Украине в течение трех дней во время празднования Дня Киева. Включает три групповые однодневки для мужчин, одну групповую велогонку и одну велогонку на время для женщин. Участие в соревнованиях принимают многие известные иностранных команд со всего мира, а также украинские спортсмены.

Маршрут велогонки проходит по центральным улицам столицы, а также в области. В субботу велогонка проходит на Крещатике и Майдане Независимости и является главным спортивным событием празднования дня города.