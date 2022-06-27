Десятая ракетка мира Хуберт Хуркач примет участие в британском турнире "Большого шлема" - Wimbledon-2022.
25-летний польский спортсмен на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что будет жертвовать на благотворительность 100 евро за каждый совершенный им эйс на турнире.
"Я хотел бы объявить, что я обязуюсь жертвовать €100 за каждый эйс, выпавший на Wimbledon-2022, чтобы помочь поддержать народ Украины. Надеюсь, моя подача работает хорошо!", - заявил Хуркач.
Хуркач стартует на Wimbledon-2022 уже 27 июня. В первом круге турнира поляк встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (38-й в рейтинге ATP).
Напомним, последний турнир Хуберта Хуркача был победным. В Галле (Германия) в финале он одолел российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 6:1, 6:4. От турнира на Мальорке поляк отказался.
В прошлом году на Wimbledon поляк смог достичь полуфинала, где уступил итальянцу Маттео Берреттини.
Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
- Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.