Хуберт Хуркач объявил о поддержке Украины.

Десятая ракетка мира Хуберт Хуркач примет участие в британском турнире "Большого шлема" - Wimbledon-2022.

25-летний польский спортсмен на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что будет жертвовать на благотворительность 100 евро за каждый совершенный им эйс на турнире.

"Я хотел бы объявить, что я обязуюсь жертвовать €100 за каждый эйс, выпавший на Wimbledon-2022, чтобы помочь поддержать народ Украины. Надеюсь, моя подача работает хорошо!", - заявил Хуркач.

Хуркач стартует на Wimbledon-2022 уже 27 июня. В первом круге турнира поляк встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (38-й в рейтинге ATP).

Напомним, последний турнир Хуберта Хуркача был победным. В Галле (Германия) в финале он одолел российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 6:1, 6:4. От турнира на Мальорке поляк отказался.

В прошлом году на Wimbledon поляк смог достичь полуфинала, где уступил итальянцу Маттео Берреттини.

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