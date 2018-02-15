Биатлонистка Валентина Семеренко: физически чувствовала себя гораздо хуже, чем во время спринтерской гонки

"Мне очень неприятно и обидно", - добавила олимпийская чемпионка Сочи-2014.

На ХХІІІ зимних Олимпийских играх завершилась индивидуальная гонка по биатлону среди женщин, где Валентина Семеренко заняла 25-е место.

Результаты других украинок следующие: Юлия Джима финишировала 20-й, Вита Семеренко - 65-ю, Анастасия Меркушина – 70-ю.

«Гонка не сложилась. Мне очень неприятно и обидно. На четвертом рубеже промахнулась – выстрел рабочий, просто не справилась. Физически чувствовала себя гораздо хуже, чем в спринтерской гонке», - сказала пресс-службе НОК Украины Валентина Семеренко.

Спортсменка отметила, что во время финального выстрела у нее сбилось дыхание: «мушка никак не шла на мишень, поэтому и не справилась с ним».

«Это Олимпийские игры. Каждый спортсмен мечтает о победе, но не каждый может справиться с эмоциями во время соревновательной борьбы», - добавила биатлонистка.