Украинский скелетонист Гераскевич занял 15-е место по итогам первого дня

09:26, 15 февраля 2018
Олимпиада
170 0
Гераскевич входит в Топ-15 скелетонистов мира / noc-ukr.org

Наш сортсмен преодолел обе попытки с общим временем 1 минута 42.42 секунды и на 2.07 секунды отстает от промежуточного лидера соревнований.

Лидером после 2-х из 4-х попыток является Сунгбин Юн из Южной Кореи - 1 минута 40.35 секунды. На 0,74 секунды от него отстает Никита Трегубов из России, а на 0,88 - Мартин Дукурс из Латвии.

В пятницу состоятся 3-й и 4-й заезды, по итогам которых определится чемпион и призеры Игр-2018 в скелетоне. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#скелетон Олимпиада Гераскевич