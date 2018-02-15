Француз Вольтье стал чемпионом Олимпиады в сноуборд-кроссе

В Пхенчхане разыгран очередной омплект наград Игр.

В Пхенчхане завершился финальный заезд олимпийских соревнований в борд-кроссе в сноуборде среди мужчин, где победу одержал Пьер Вольтье из Франции, сообщает официальый сайт соревнований.

Француз опередил на финише Джаррида Хьюза из Австралии и Рехино Эрнандеса из Испании.

Таким образом, Вольтье принес Франции третью золотую медаль Игр-2018 в Пхенчхане.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.