Француз Вольтье стал чемпионом Олимпиады в сноуборд-кроссе

08:20, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Вольтье завоевал третье золото для сборной Франции на Игра в Пхенчхане / Reuters

Француз опередил на финише Джаррида Хьюза из Австралии и Рехино Эрнандеса из Испании.

Таким образом, Вольтье принес Франции третью золотую медаль Игр-2018 в Пхенчхане.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#сноуборд кросс Франция Олимпиада