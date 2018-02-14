Расписание дня: в четверг в Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград

21:53, 14 февраля 2018
Олимпиада
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В четверг станут известны имена новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Пхенчхан-2018

Расписание дня. 15 февраля

03.30 Фигурное катание. Пары

04.30 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск

06.45 Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом

07.45 Сноуборд. Мужчины. Кросс

08.30 Лыжные гонки. Женщины. 10 км (В)

10.15 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

13.00 Коньки. Мужчины. 10 000 м

13.20 Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км 

14.30 Сани Эстафета

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня
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