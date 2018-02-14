Расписание дня: в четверг в Пхенчхане будет разыграно 9 комплектов наград

21:53, 14 февраля 2018 Олимпиада 220

В четверг на Олимпийских играх ожидается насыщенная программа финалов.

В четверг в Пхенчхане будут разыграны 9 комплектов медалей Олимпийских игр, сообщает официальный сайт соревнований. Пхенчхан-2018 Расписание дня. 15 февраля 03.30 Фигурное катание. Пары 04.30 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск 06.45 Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом 07.45 Сноуборд. Мужчины. Кросс 08.30 Лыжные гонки. Женщины. 10 км (В) 10.15 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км 13.00 Коньки. Мужчины. 10 000 м 13.20 Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км 14.30 Сани Эстафета

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter