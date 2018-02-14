Немцы Вендль и Арльт завоевали золото Олимпиады в санях-двойках

Украинцы Оболончиков и Захаркив заняли последнее 20-е место.

В Пхенчхане завершился розыгырш последнего комплекта наград сегодняшнего дня, где спортсмены сборной Германии Тобиас Вендль и Тобмас Арльт завоевали золото в санном спорте в турнире двоек, сообщает официальный сайт Игр.

Немцы проехали дистанцию с результатом 45.877.

2-е место и серебро на счету Петера Пенца и Георга Фишлера из Австрии - 0.017 секунды отставания, 3-е место и бронза - у Тони Эггерта и Саши Бенекена также из Германии - 0.179 секунды отставания от чемпиона.

Украинцы Олександр Оболончик и Роман Захаркив финиировали на последнем 20-м месте с результатом 47.401 секунды и более чем полутора секундами отставания - 1.524.