Немцы Вендль и Арльт завоевали золото Олимпиады в санях-двойках

15:24, 14 февраля 2018
Олимпиада
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Немецкий дуэт выиграл очередную золотую медаль в санном спорте / Reuters

Немцы проехали дистанцию с результатом 45.877.

2-е место и серебро на счету Петера Пенца и Георга Фишлера из Австрии - 0.017 секунды отставания, 3-е место и бронза - у Тони Эггерта и Саши Бенекена также из Германии - 0.179 секунды отставания от чемпиона.

Украинцы Олександр Оболончик и Роман Захаркив финиировали на последнем 20-м месте с результатом 47.401 секунды и более чем полутора секундами отставания - 1.524.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#санный спорт Пхенчхан Германия