Ураган в Пхенчхане вынудил организаторов Олимпиады отменить соревнования по биатлону и горнолыжному спорту

10:06, 14 февраля 2018
Олимпиада
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Ураган в Пхенчхане вносит коррективы в расписание Игр / Reuters

Так, в среду уже не состоялись соревнования в горнолыжном спорте у женщин в слаломе, а также не состоится индивидуальная гонка в биатлоне. Оба соревнования предварительно перенесены на сутки.

На данный момент, более всего от непогоды пострадали горнолыжники, у которых пока разыгран только один комплект наград.

У биатлонистов до сегодняшнего дня все шло по плану. Четыре комплекта медалей уже разыграны, а индивидуальная гонка - первая, которая была отменена из-за погодных условий.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

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