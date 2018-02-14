Ураган в Пхенчхане вынудил организаторов Олимпиады отменить соревнования по биатлону и горнолыжному спорту
10:06, 14 февраля 2018Олимпиада
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Женская индивидуальная гонка биатлонисток и слалом у горнолыжниц перенесены на сутки.
Ураган в Пхенчхане вносит коррективы в расписание Игр / Reuters
В Пхенчхане в среду с утра бушевал ураган, который внес существенные коррективы в расписание Олимпиады, сообщает официальный сайт Игр.
Так, в среду уже не состоялись соревнования в горнолыжном спорте у женщин в слаломе, а также не состоится индивидуальная гонка в биатлоне. Оба соревнования предварительно перенесены на сутки.
На данный момент, более всего от непогоды пострадали горнолыжники, у которых пока разыгран только один комплект наград.
У биатлонистов до сегодняшнего дня все шло по плану. Четыре комплекта медалей уже разыграны, а индивидуальная гонка - первая, которая была отменена из-за погодных условий.
Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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