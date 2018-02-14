Ураган в Пхенчхане вынудил организаторов Олимпиады отменить соревнования по биатлону и горнолыжному спорту

Женская индивидуальная гонка биатлонисток и слалом у горнолыжниц перенесены на сутки.

В Пхенчхане в среду с утра бушевал ураган, который внес существенные коррективы в расписание Олимпиады, сообщает официальный сайт Игр.

Так, в среду уже не состоялись соревнования в горнолыжном спорте у женщин в слаломе, а также не состоится индивидуальная гонка в биатлоне. Оба соревнования предварительно перенесены на сутки.

На данный момент, более всего от непогоды пострадали горнолыжники, у которых пока разыгран только один комплект наград.

У биатлонистов до сегодняшнего дня все шло по плану. Четыре комплекта медалей уже разыграны, а индивидуальная гонка - первая, которая была отменена из-за погодных условий.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.