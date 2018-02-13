Расписание дня: в среду в Пхенчхане будет разыграно 6 комплектов наград

Завтра продолжатся соревнования по биатлону, где состоится индивидуальная гонка у мужчин.

В среду в Пхенчхане будут разыграны 6 комплектов медалей Олимпийских игр, сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, в этот день возобновятся соревнования по биатлону, где состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Пхенчхан-2018.

Расписание дня. 14 февраля.

03.30. Сноуборд. Мужчины Хаф-пайп Финал

06.45. Гоные лыжи. Женщины. Слалом

10.45. Лыжное двоеборье. Мужчины К-90 + 10 км. Гонка

12.00. Коньки. Женщины. 1000 метров.

13.05. Биатлон. Мужчины Индивидуальная гонка 20 км.

14.50 Санный спорт. Мужчины Двойка

Также начнутся индивидуальные соревнования по фигурному катанию (пары, короткая программа), соревнования по керлингу среди мужских и женских команд и продолжится турнир по женскому хоккею.