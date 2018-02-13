Расписание дня: в среду в Пхенчхане будет разыграно 6 комплектов наград

21:00, 13 февраля 2018
Олимпиада
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В среду станут известны имена 6 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

В частности, в этот день возобновятся соревнования по биатлону, где состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Пхенчхан-2018.

Расписание дня. 14 февраля.

03.30. Сноуборд. Мужчины Хаф-пайп Финал

06.45. Гоные лыжи. Женщины. Слалом

10.45. Лыжное двоеборье. Мужчины К-90 + 10 км. Гонка

12.00. Коньки. Женщины. 1000 метров.

13.05. Биатлон. Мужчины Индивидуальная гонка 20 км.

14.50 Санный спорт. Мужчины Двойка 

Также начнутся индивидуальные соревнования по фигурному катанию (пары, короткая программа), соревнования по керлингу среди мужских и женских команд и продолжится турнир по женскому хоккею.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#расписание Олимпиады 14 февраля
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