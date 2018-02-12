Дальмайер приносит для Германии очередное золото в биатлоне на Играх-2018, украинки провалились

12:58, 12 февраля 2018
Олимпиада
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Лаура Дальмайер выиграла второе золото Олимпиады-2018 / REUTERS

Судьба серебряной награды определилась на фотофинише. В итоге серебряным призёром стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Третье место заняла француженка Анаи Бескон.

Для Дальмайер это вторая золотая медаль на Олимпийских играх 2018 года.

Лучшей среди украинок была Вита Семеренко. Она финишировала 18-й, проиграв 4 позиции по сравнению с результатом на спринте. Еще одна украинка Анастасия Меркушина показала 46-й результат.

Валентина Семеренко не стартовала.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнхчан. Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 30.35,3 (1).

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +29,4 (4).

3. Анаи Бескон (Франция) — +29,6 (1).

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