Дальмайер приносит для Германии очередное золото в биатлоне на Играх-2018, украинки провалились

Лучший результат среди украинских спортсменок показала Вита Семеренко - 18-е место.

В Пхенчхане завершилась гонка преследования в женском биатлоне. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей, выиграв свое второе золото на этой Олимпиаде.

Судьба серебряной награды определилась на фотофинише. В итоге серебряным призёром стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Третье место заняла француженка Анаи Бескон.

Для Дальмайер это вторая золотая медаль на Олимпийских играх 2018 года.

Лучшей среди украинок была Вита Семеренко. Она финишировала 18-й, проиграв 4 позиции по сравнению с результатом на спринте. Еще одна украинка Анастасия Меркушина показала 46-й результат.

Валентина Семеренко не стартовала.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнхчан. Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 30.35,3 (1).

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +29,4 (4).

3. Анаи Бескон (Франция) — +29,6 (1).