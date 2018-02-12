Американка Андерсон стала двукратной олимпийской чемпионкой в сноубординге
08:14, 12 февраля 2018Олимпиада
225 0
Соревнования в Пхенчхане проводились в экстремальных погодных условиях в сокращенном формате.
Джейми Андерсон - олимпийская чемпионка-2018 / REUTERS
В Пхенчхане завершились финальные соревнования в сноуборде в дисциплине слоупстайл. Олимпийской чемпионкой стала спортсменка из США Джейми Андерсон.
Турнир прошел в сокращенном формате - вместо трех попыток спортсменки в рамках финала совершили по два заезда. Третий заезд был отменен в виду погодных условий в Пхенчхане - мороза и сильного ветра.
Лучший результат американки Андерсон в двух попытках составил 83,00 балла. Эта победа стала для нее второй в карьере на Олимпиадах (у Андерсон также победа в Сочи-2014).
Следом за ней на пьедестале расположилась канадская сноубордистка Лори Блуин с результатом 76.33, завоевавшая серебряную медаль Игр. Бронза – у Энни Рукаярви из Финляндии. Ее показатель составил 75.38.
Представительниц Украины в этом виде программы на Олимпиаде не было.
REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018