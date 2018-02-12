Американка Андерсон стала двукратной олимпийской чемпионкой в сноубординге

Соревнования в Пхенчхане проводились в экстремальных погодных условиях в сокращенном формате.

В Пхенчхане завершились финальные соревнования в сноуборде в дисциплине слоупстайл. Олимпийской чемпионкой стала спортсменка из США Джейми Андерсон.

Турнир прошел в сокращенном формате - вместо трех попыток спортсменки в рамках финала совершили по два заезда. Третий заезд был отменен в виду погодных условий в Пхенчхане - мороза и сильного ветра.

Лучший результат американки Андерсон в двух попытках составил 83,00 балла. Эта победа стала для нее второй в карьере на Олимпиадах (у Андерсон также победа в Сочи-2014).

Следом за ней на пьедестале расположилась канадская сноубордистка Лори Блуин с результатом 76.33, завоевавшая серебряную медаль Игр. Бронза – у Энни Рукаярви из Финляндии. Ее показатель составил 75.38.

Представительниц Украины в этом виде программы на Олимпиаде не было.