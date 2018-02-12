Канадские фигуристы выиграли золото Олимпиады в командном турнире

07:50, 12 февраля 2018
Олимпиада
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Канадский дуэт Тесс Вертью - Скотт Моир / REUTERS

Всего у канадских спортсменов оказалось 73 пункта, сообщает официальный сайт Игр.

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Фигурное катание. Командные соревнования:

1. Канада – 73 

2. Россия – 66 

3. США – 62 

4. Италия – 56 

5. Япония – 50 

6. Китай — 18 

7. Германия — 16 

8. Израиль — 13 

9. Южная Корея — 13 

10. Франция — 13 

Сборная Канады по фигурному катанию / REUTERS

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