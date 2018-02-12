Канадские фигуристы выиграли золото Олимпиады в командном турнире
07:50, 12 февраля 2018Олимпиада
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У Олимпийских атлетов из России только серебро, американцы - третьи.
Канадский дуэт Тесс Вертью - Скотт Моир / REUTERS
В Пхенчхане разыгран первый комплект наград в фигурном катании. Сегодня рано утром по киевскому времени завершились командные соревнования. Сборная Канады досрочно завоевала золотые медали, за один вид до окончания соревнований набрав 63 очка.
Всего у канадских спортсменов оказалось 73 пункта, сообщает официальный сайт Игр.
Читайте такжеКанадцы лидируют по итогам второго дня соревнований фигуристов в командном турнире ОлимпиадыСеребро - у команды Олимпийских атлетов России, бронза - у сборной США.
Фигурное катание. Командные соревнования:
1. Канада – 73
2. Россия – 66
3. США – 62
4. Италия – 56
5. Япония – 50
6. Китай — 18
7. Германия — 16
8. Израиль — 13
9. Южная Корея — 13
10. Франция — 13
Сборная Канады по фигурному катанию / REUTERS
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