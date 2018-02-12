Канадские фигуристы выиграли золото Олимпиады в командном турнире

У Олимпийских атлетов из России только серебро, американцы - третьи.

В Пхенчхане разыгран первый комплект наград в фигурном катании. Сегодня рано утром по киевскому времени завершились командные соревнования. Сборная Канады досрочно завоевала золотые медали, за один вид до окончания соревнований набрав 63 очка.

Всего у канадских спортсменов оказалось 73 пункта, сообщает официальный сайт Игр.

Читайте такжеКанадцы лидируют по итогам второго дня соревнований фигуристов в командном турнире ОлимпиадыСеребро - у команды Олимпийских атлетов России, бронза - у сборной США.

Фигурное катание. Командные соревнования:

1. Канада – 73

2. Россия – 66

3. США – 62

4. Италия – 56

5. Япония – 50

6. Китай — 18

7. Германия — 16

8. Израиль — 13

9. Южная Корея — 13

10. Франция — 13