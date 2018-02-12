На Олимпиаде из-за плохой погоды перенесли соревнования по женскому гигантскому слалому
03:19, 12 февраля 2018
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Ранее из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин.
Иллюстрация / REUTERS
Соревнования по гигантскому слалому среди женщин на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане были перенесены из-за плохой погоды.
Соревнования должны были состояться 12 февраля, пишет BBC.
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Первая попытка в гигантском слаломе должна была начаться в 3:15 по киевскому времени, вторая - в 6:45. Теперь соревнования перенесены на четверг, 15 февраля.
Отмечается, что ранее из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин, а также мужские соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.
Кроме того, соревнования в категории супергигант перенесены с 15-го на 16 февраля.
Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада в Пхенчане является самой холодной начиная с 1994 года.
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