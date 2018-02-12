На Олимпиаде из-за плохой погоды перенесли соревнования по женскому гигантскому слалому

Ранее из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин.

Соревнования по гигантскому слалому среди женщин на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане были перенесены из-за плохой погоды.

Соревнования должны были состояться 12 февраля, пишет BBC.

Читайте такжеОткрытие Олимпиады-2018: самые яркие моменты (фоторепортаж, видео)

Первая попытка в гигантском слаломе должна была начаться в 3:15 по киевскому времени, вторая - в 6:45. Теперь соревнования перенесены на четверг, 15 февраля.

Отмечается, что ранее из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин, а также мужские соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.

Кроме того, соревнования в категории супергигант перенесены с 15-го на 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада в Пхенчане является самой холодной начиная с 1994 года.