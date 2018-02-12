На Олимпиаде из-за плохой погоды перенесли соревнования по женскому гигантскому слалому

03:19, 12 февраля 2018
Олимпиада
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Иллюстрация / REUTERS

Соревнования должны были состояться 12 февраля, пишет BBC.

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Первая попытка в гигантском слаломе должна была начаться в 3:15 по киевскому времени, вторая - в 6:45. Теперь соревнования перенесены на четверг, 15 февраля.

Отмечается, что ранее из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин, а также мужские соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.

Кроме того, соревнования в категории супергигант перенесены с 15-го на 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада в Пхенчане является самой холодной начиная с 1994 года.

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Теги: #Олимпиада 2018#гигантский слалом
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