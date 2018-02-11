Австриец Глайршер завоевал сенсационное золото в санном спорте, украинцы остались вне 20-ки

16:00, 11 февраля 2018
Олимпиада
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Давид Глайршер - чемпион Олимпийских игр-2018 в санном спорте / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Трёхкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох, уверенно лидировавший после трёх попыток, в заключительном заезде допустил грубую ошибку и в итоге стал пятым.

Отметим, что украинец Андрей Мандзий занял 19-е место в третьей попытке, а Антон Дукач оказался 24-м, но оба саночники не попали в топ-20 по результатам трех заездов и не отобрались в решающую попытку.

Олимпиада-2018.

Пхёнчхан, Южная Корея 

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани

1. Давид Глайршер (Австрия) — 3.10,702.

2. Крис Мэздзер (США) — +0,026.

3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,230...

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#санный спорт на Олимпиаде-2018
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