Австриец Глайршер завоевал сенсационное золото в санном спорте, украинцы остались вне 20-ки
16:00, 11 февраля 2018
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Трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох из-за грубой ошибки остался без медали.
Давид Глайршер - чемпион Олимпийских игр-2018 в санном спорте / REUTERS
В Пхенчхане завершились мужские соревнования по санному спорту в рамках Олимпиады-2018. Золотую медаль завоевал австриец Давид Глайршер. Вторым стал американец Крис Мэздзер, а замкнул тройку призёров немец Йоханнес Людвиг.
Об этом сообщает официальный сайт Игр.
Трёхкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох, уверенно лидировавший после трёх попыток, в заключительном заезде допустил грубую ошибку и в итоге стал пятым.
Отметим, что украинец Андрей Мандзий занял 19-е место в третьей попытке, а Антон Дукач оказался 24-м, но оба саночники не попали в топ-20 по результатам трех заездов и не отобрались в решающую попытку.
Олимпиада-2018.
Пхёнчхан, Южная Корея
Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани
1. Давид Глайршер (Австрия) — 3.10,702.
2. Крис Мэздзер (США) — +0,026.
3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,230...
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