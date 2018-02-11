Австриец Глайршер завоевал сенсационное золото в санном спорте, украинцы остались вне 20-ки

Трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох из-за грубой ошибки остался без медали.

В Пхенчхане завершились мужские соревнования по санному спорту в рамках Олимпиады-2018. Золотую медаль завоевал австриец Давид Глайршер. Вторым стал американец Крис Мэздзер, а замкнул тройку призёров немец Йоханнес Людвиг.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Трёхкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох, уверенно лидировавший после трёх попыток, в заключительном заезде допустил грубую ошибку и в итоге стал пятым.

Отметим, что украинец Андрей Мандзий занял 19-е место в третьей попытке, а Антон Дукач оказался 24-м, но оба саночники не попали в топ-20 по результатам трех заездов и не отобрались в решающую попытку.

Олимпиада-2018.

Пхёнчхан, Южная Корея

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани

1. Давид Глайршер (Австрия) — 3.10,702.

2. Крис Мэздзер (США) — +0,026.

3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,230...