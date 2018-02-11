Золото в спринте на Олимпиаде завоевал немец Пайффер, украинец Пидручный финишировал 21-м

Главные фавориты мужского биатлона провалили гонку.

В Пхенчхане завершилась гонка мужчин-биатлонистов на дистанции спринт - 10 км. Фавориты мужского биатлона француз Мартен Фуркад (8-е место) и норвежец Йоханнес Бе (31-е) провалили гонку.

Олимпийским чемпионом стал немец Арнд Пайффер. Серебро - у Михала Крчмара из Чехии, Доминик Виндиш (Италия) завоевал бронзу.

Читайте такжеУкраинские биатлонистки не попали в Топ-10 спринта ОлимпиадыЛидер украинской команды Дмитрий Пидручный закрыл все десять мишеней, однако его подвела скорость - в итоге неплохое 21-е место. Артем Прима финишировал 40-м, Сергей Семенов - 46-м. Владимир Семаков занял 78-е место.

1. Арнд Пайффер (Германия, 0+0) 23:38.8

2. Михал Крчмар (Чехия, 0+0) +4.4

3. Доминик Виндиш (Италия, 0+1) +7.7

4. Джулиан Эберхард (Австрия, 0+1) +8.4

5. Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+2) +17.4

6. Бенедикт Долль (Германия, 0+1) +17.6

…

21. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА, 0+0) +48.7

40. Артем Прима (УКРАИНА, 1+1) +1:36.1

46. Сергей Семенов (УКРАИНА, 0+1) +1:46.1

78. Владимир Семаков (УКРАИНА, 1+2) +2:52.9