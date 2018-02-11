В 160 километрах от олимпийского Пхенчхана произошло землетрясение

В корейском городе Пхохан были зафиксированы толчки магнитудой 4,6 балла.

В воскресенье утром в корейском городе Пхохан произошло землетрясение.

Спортсменам и участникам олимпийских делегаций пришло смс-уведомление на корейском языке о том, что приблизительно в 160 км от Пхенчхана, где проходят Игры-2018, были зафиксированы толчки магнитудой 4,6 балла.

Об этом сообщает NBC.

«Да, в новостях было сказано об этом, но сам я не почувствовал. Обсуждали этот вопрос на утреннем совещании. Хочу заверить вас, что все спортивные объекты построены с учетом сейсмоактивности, способны выдержать семибалльное землетрясение», – отметил представитель оргкомитета Игр-2018 Сон Баик Ю.