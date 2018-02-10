Немец Веллингер выиграл олимпийский турнир по прыжкам с трамплина
19:40, 10 февраля 2018Олимпиада
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Один из фаворитов соревнований полях Стох занял лишь 6-е место.
Веллингер стал первым олимпийским чемпионом-2018 в прыжках с трамплина / Reuters
В Пхенчхане завершился турнир по пржкам с трамплина в дисцилине К-98, (нормальный трамплин), где победу одержал немецкий прыгун Андреас Веллингер, сообщает официальный сайт соревнований.
Немец в последнем прыжке показал результат 113,5 метра и общую итоговую оценку от судей 259,3 балла.
2-е место и серебряную медаль у Йохана Андре Форфанга из Норвегии - 250,9 балла, бронза - у его соотечественника Роберта Йоханссона - 249,7 балла.
Фаворит соревнований знаменитый поляк Камил Стох занял лишь 4-е место.
Представители Украины в этом виде программы не участвовали.
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