Немец Веллингер выиграл олимпийский турнир по прыжкам с трамплина

19:40, 10 февраля 2018
Олимпиада
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Веллингер стал первым олимпийским чемпионом-2018 в прыжках с трамплина / Reuters

Немец в последнем прыжке показал результат 113,5 метра и общую итоговую оценку от судей 259,3 балла.

2-е место и серебряную медаль у Йохана Андре Форфанга из Норвегии - 250,9 балла, бронза - у его соотечественника Роберта Йоханссона - 249,7 балла.

Фаворит соревнований знаменитый поляк Камил Стох занял лишь 4-е место.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.

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