Немец Веллингер выиграл олимпийский турнир по прыжкам с трамплина

Один из фаворитов соревнований полях Стох занял лишь 6-е место.

В Пхенчхане завершился турнир по пржкам с трамплина в дисцилине К-98, (нормальный трамплин), где победу одержал немецкий прыгун Андреас Веллингер, сообщает официальный сайт соревнований.

Немец в последнем прыжке показал результат 113,5 метра и общую итоговую оценку от судей 259,3 балла.

2-е место и серебряную медаль у Йохана Андре Форфанга из Норвегии - 250,9 балла, бронза - у его соотечественника Роберта Йоханссона - 249,7 балла.

Фаворит соревнований знаменитый поляк Камил Стох занял лишь 4-е место.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.