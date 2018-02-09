Сборная Швейцарии потерпела первое поражение на олимпийском турнире по кёрлингу

Команда уступила в 4-м туре круговых соревнований сборной Норвегии.

В Пхенчхане завершились матчи 2-го дня олимпийского турнира по керлингу в миксте, где команда Швейцарии после трех побед подряд допустила первую осечку, сообщает официальный сайт соревнований.

После утренней победы над командой США со счетом 9:4, в дневной сессии сборная Швейцарии уступила команде Норвегии с минимальным счетом 5:6.

В свою очередь, по два матча сегодня выиграли команды России, Норвегии и Канады. Все эти команды накануне проиграли по одной игре.

После 4-х туров соревнований турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. Канада — 3/1

1. Норвегия — 3/1

1. Россия — 3/1

1. Швейцария — 3/1

5. Южная Корея — 2/2

6. Китай — 1/3

6. США — 1/3

8. Финляндия — 0/4

Согласно регламенту олимпийского турнира команды, занявшие 1-4 места, выходят в 1/2 финала.

Групповой этап турнир по кёрлингу в миксте продлится до воскресенья, 11 февраля. Плей-офф состоится 12-13 февраля.