Сборная Швейцарии потерпела первое поражение на олимпийском турнире по кёрлингу
09:22, 09 февраля 2018Олимпиада
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Команда уступила в 4-м туре круговых соревнований сборной Норвегии.
Керлингисты из Китая проиграли Олимпийским атлетам России / Reuters
В Пхенчхане завершились матчи 2-го дня олимпийского турнира по керлингу в миксте, где команда Швейцарии после трех побед подряд допустила первую осечку, сообщает официальный сайт соревнований.
После утренней победы над командой США со счетом 9:4, в дневной сессии сборная Швейцарии уступила команде Норвегии с минимальным счетом 5:6.
В свою очередь, по два матча сегодня выиграли команды России, Норвегии и Канады. Все эти команды накануне проиграли по одной игре.
После 4-х туров соревнований турнирная таблица выглядит следующим образом:
1. Канада — 3/1
1. Норвегия — 3/1
1. Россия — 3/1
1. Швейцария — 3/1
5. Южная Корея — 2/2
6. Китай — 1/3
6. США — 1/3
8. Финляндия — 0/4
Согласно регламенту олимпийского турнира команды, занявшие 1-4 места, выходят в 1/2 финала.
Групповой этап турнир по кёрлингу в миксте продлится до воскресенья, 11 февраля. Плей-офф состоится 12-13 февраля.
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