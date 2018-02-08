У Олимпийского парка в Пхенчхане идут протесты местных жителей против участия в Играх спортсменов КНДР

14:55, 08 февраля 2018
Олимпиада
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Жители Южной Кореи протестуют против участия атлетов из КНДР в Олимпиаде / championat.com

В ходе акции были сожжены флаги КНДР и фото главы республики Ким Чен Ына. Протестующие вступили в конфликт с полицией.

Об этом сообщает «Чемпионат»

Протест участников демонстрации связан с прибытием в Каннын делегации северокорейских спортсменов. 

Как ранее сообщал УНИАН, рядом с Олимпийской деревней сегодня начался пожар

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#КНДР и Южная Корея#протесты на Олимпиаде-2018