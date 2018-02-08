У Олимпийского парка в Пхенчхане идут протесты местных жителей против участия в Играх спортсменов КНДР

Протестующие рвут плакаты с Ким Чем Ыном и флаги КНДР.

Рядом с Олимпийским парком в городе Канныне проходит демонстрация проамерикански настроенных корейских граждан, которые рвут плакаты с Ким Чен Ыном и призывают нанести превентивные удары по Северной Корее.

В ходе акции были сожжены флаги КНДР и фото главы республики Ким Чен Ына. Протестующие вступили в конфликт с полицией.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Протест участников демонстрации связан с прибытием в Каннын делегации северокорейских спортсменов.

Как ранее сообщал УНИАН, рядом с Олимпийской деревней сегодня начался пожар.