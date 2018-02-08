Рядом с Олимпийской деревней начался большой пожар
14:30, 08 февраля 2018Олимпиада
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Пожар происходит в близлежащем к Пхенчхану поселке Каннын.
Рядом с Олимпийской деревней начался пожар / mirror.co.uk
Рядом с Олимпийской деревней в Канныне (Южная Корея) начался крупный пожар. Журналисты, которые также проживают в этом районе, сообщили о получении сигнала тревоги от местных властей. Возгорание началось в строящемся неподалёку высотном здании.
Об этом сообщает Mirror.
Церемония открытия Олимпийских игр-2018 состоится в Пхёнчхане 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.
Feuer in Gangneung, in Sichtweite von Athleten- und Mediendorf. #PyeongChang2018pic.twitter.com/RGhntbn841— Thilo Neumann (@thiloneumann) February 8, 2018
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