Рядом с Олимпийской деревней начался большой пожар

Пожар происходит в близлежащем к Пхенчхану поселке Каннын.

Рядом с Олимпийской деревней в Канныне (Южная Корея) начался крупный пожар. Журналисты, которые также проживают в этом районе, сообщили о получении сигнала тревоги от местных властей. Возгорание началось в строящемся неподалёку высотном здании.

Об этом сообщает Mirror.

Церемония открытия Олимпийских игр-2018 состоится в Пхёнчхане 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.