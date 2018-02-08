Рядом с Олимпийской деревней начался большой пожар

14:30, 08 февраля 2018
Олимпиада
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Рядом с Олимпийской деревней начался пожар / mirror.co.uk

Об этом сообщает Mirror.

Церемония открытия Олимпийских игр-2018 состоится в Пхёнчхане 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля. 

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#пожар на Олимпиаде