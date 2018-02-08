На Олимпиаде прошли первые соревнования
10:26, 08 февраля 2018Олимпиада
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В первый, неофициальный день Игр стартовал турнир по керлингу.
В олимпийском Пхенчхане стартовали соревнования по керлингу / REUTERS
На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане сегодня ночью стартовали первые соревнования. Начался турнир по кёрлингу среди смешанных команд.
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Республика Корея
Дабл-микст
Групповой раунд
1-й раунд
США – Олимпийские атлеты России – 9:3
Канада – Норвегия – 6:9
Южная Корея – Финляндия – 9:4
Китай – Швейцария – 5:7
Турнирное положение: Южная Корея, Швейцария, Норвегия, США – по 1 победе, Канада, Китай, олимпийские атлеты России, Финляндия – по 0 побед (1 игра).
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится в пятницу, 9 февраля, в 13 часов по киевскому времени.
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