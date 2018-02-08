На Олимпиаде прошли первые соревнования

В первый, неофициальный день Игр стартовал турнир по керлингу.

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане сегодня ночью стартовали первые соревнования. Начался турнир по кёрлингу среди смешанных команд. Олимпиада-2018 Пхенчхан, Республика Корея Дабл-микст Групповой раунд 1-й раунд США – Олимпийские атлеты России – 9:3 Канада – Норвегия – 6:9 Южная Корея – Финляндия – 9:4 Китай – Швейцария – 5:7 Турнирное положение: Южная Корея, Швейцария, Норвегия, США – по 1 победе, Канада, Китай, олимпийские атлеты России, Финляндия – по 0 побед (1 игра). Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится в пятницу, 9 февраля, в 13 часов по киевскому времени.

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