На Олимпиаде прошли первые соревнования

10:26, 08 февраля 2018
Олимпиада
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В олимпийском Пхенчхане стартовали соревнования по керлингу / REUTERS

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Дабл-микст

Групповой раунд

1-й раунд

США – Олимпийские атлеты России – 9:3

Канада – Норвегия – 6:9

Южная Корея – Финляндия – 9:4

Китай – Швейцария – 5:7

Турнирное положение: Южная Корея, Швейцария, Норвегия, США – по 1 победе, Канада, Китай, олимпийские атлеты России, Финляндия – по 0 побед (1 игра).

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится в пятницу, 9 февраля, в 13 часов по киевскому времени.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018