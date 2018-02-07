Знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпиады будет Пидгрушная (видео)

Елена Пидгрушная - олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи.

Честь нести флаг Украины на церемонии открытия ХХІІI зимних Олимпийских игр доверено олимпийской чемпионке и капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной.

Такое решение было принято сегодня спортсменами во время общекомандных сборов Олимпийской команды Украины, сообщает официальный сайт украинского НОК.

«Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства и поэтому это вдвойне радует меня», - прокомментировала Елена Пидгрушная пресс-службе НОК сразу после завершения командных сборов.

«Хочу попросить каждого украинца – болейте за Украину! Даже несмотря на то, что мы за тысячи километров от вас, каждая ваша душа, каждая улыбка поддержит нас! Вместе к победе!» - призвала украинцев наша олимпийская чемпионка.

Олимпийские игры начнутся в Пхенчхане (Южная Корея) 9 февраля.